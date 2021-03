Poco annoncera un nouveau smartphone le 22 mars

Des smartphones — puisque nous parlons là des Redmi K40, K40 Pro et K40 Pro+ — à la fiche technique aussi reluisante que leur prix est bas. Nous aurons l’occasion de revenir en détail sur leurs caractéristiques propres la semaine prochaine, mais il faut s’attendre à un Snapdragon 870 sur le modèle d’entrée de gamme et au fameux Snapdragon 888 sur les modèles les plus onéreux. On pourra aussi compter sur des capteurs photo de 48, 64 et 108 mégapixels selon où l’on se situe sur l’échelle de prix.

Mais si Poco nous rejoue les mêmes cartes que l’an passé, seul le Poco F3 Pro pourrait trouver le chemin de l’Hexagone. En effet, les éventuels clients intéressés par des smartphones à prix cassés peuvent déjà se diriger vers les Poco M3 ou X3, ou encore sur la toute dernière gamme de chez Redmi.

Le Poco F2 Pro avait été lancé à partir de 549 euros en France l’année dernière.