Le Redmi K40 fait déjà parler de lui : un Snapdragon 888 à petit prix

Il s'agit ici du lancement chinois du smartphone, mais nul doute que le smartphone sera bientôt disponible dans nos contrées également. Ils sont très populaires grâce à leur rapport qualité-prix convaincants.

En France et en Europe, ce n'est pas sous l'appellation Redmi K40 que Xiaomi va commercialiser son mobile. Pour rappel, les Redmi K20 et K20 Pro ont été marketé comme Mi 9T et Mi 9T Pro chez nous, alors que les K30 et K30 Pro sont connus comme Poco X2 et Poco F2 Pro (oui, c'est compliqué, surtout qu'il n'y a pour le moment pas de X2 Pro ou de F2 normal).

Mais si les nomenclatures chez Xiaomi ne sont pas claires, une autre chose l'est : sa capacité à proposer des smartphones concurrentiels à petit prix.