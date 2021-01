Le Xiaomi Mi 11 Lite fuite avec (presque) toutes ses specs, dont un Snapdragon 732G

Selon The Pixel, le nouveau smartphone Mi 11 Lite de Xiaomi s'articulerait autour d'un écran IPS en Full HD+, compatible 120 Hz. Sous le capot, un processeur Snapdragon 732G et 6 Go de RAM, sans oublier 128 Go de stockage.

En haut à gauche de l'écran, on retrouverait une petite caméra frontale logée dans un poinçon, tandis que la section photo serait assurée par un capteur de 64 mégapixels, secondé par un capteur 8 mégapixels et un module de 5 mégapixels. Disponibilité prévue (a priori) pour le mois de mars.