Xiaomi lance le Poco X3 : un smartphone avec écran 120 Hz pour 229 € !

Concernant la fiche technique, la marque est la première à introduire le processeur milieu de gamme Snapdragon 732G, associé à 6 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage selon la configuration choisie. Le smartphone devrait être à l'aise en toutes situations, notamment dans les jeux vidéo pour lesquels ce SoC a été optimisé par Qualcomm.

Au dos de l'appareil, on retrouve l'imposant module photo qui intègre quatre capteurs. Dans le détail, il se compose d'un objectif grand-angle 64 mégapixels à ouverture f/1.89, un capteur ultra grand-angle 8 mégapixels 119 degrés à f/2.2, un objectif macro 2 mégapixels à f/2.4 et enfin un capteur de profondeur 2 mégapixels. La caméra avant est elle composée d'un capteur 20 mégapixels.

Le Poco X3 sera disponible à partir du 10 septembre en deux coloris, Shadow Grey et Cobalt Blue, à un prix de 229€ pour la version 64 Go et 269€ pour 128 Go de stockage.