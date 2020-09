LG va dévoiler son smartphone à double écran pivotable le 14 septembre

Premier produit de cette série, le LG Wing sera un smartphone doté de deux écrans, l'un pouvant pivoter pour laisser apparaître le second, sur la partie supérieure du terminal. Cette dualité pourra être utilisée par les applications, par exemple pour afficher Maps sur l'écran principal et les contrôles Spotify sur l'écran déporté.

Sur un jeu, on peut imaginer l'action principale se déroulant sur l'écran de base, et une map sur le second écran.

À noter toutefois que ce futur LG Wing ne devrait pas, sauf surprise de dernière minute, être commercialisé en France.