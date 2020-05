Le LG Velvet officiellement lancé en Corée du Sud : Snapdragon 765 et stylet au programme

LG Velvet : tout ce qu’il faut savoir

Le LG Velvet est un smartphone singulier à plus d’un titre. Conjuguant des composants haut de gamme et des fonctionnalités parfois plus basiques, le Velvet sort du lot et intrigue. Du moins sur le papier.

Ce très grand smartphone de 6,8 pouces profite d’un écran pOLED au format inhabituel de 20.5:9. Il affiche une définition de 2 460 x 1 080 pixels, et prend en charge les stylets de marque Wacom sur 4 096 points de pression. Oui, LG cherche donc à grignoter le marché occupé par Samsung et ses Galaxy Note. Mais contrairement à ce dernier, le stylet ne peut être rangé dans le smartphone, et ne semble pas être fourni avec l’appareil.