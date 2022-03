vivo dévoile son V23 5G, un smartphone qui attire l'œil

On comprend d'entrée de jeu que ce vivo V23 5G a été conçu pour satisfaire les photographes et autres influenceurs en herbe. En effet, il s'agit du premier téléphone portable à embarquer une caméra frontale 50 MP (avec double flash) couplée à un capteur ultra grand-angle 8 MP. Le but étant d'obtenir des clichés d'excellente facture de jour comme de nuit. L'intelligence artificielle et le débruitage multi-images devraient se montrer utiles dans les environnements les plus sombres.