Le nouveau vivo V23 Pro change de couleur au soleil, mais pourquoi ?

Le vivo V23 Pro se distingue par l'intégration d'une caméra 108 MP à l'arrière, contre 64 MP sur le vivo V23. Les deux autres capteurs sont identiques : un ultra grand-angle de 8 MP et un objectif macro de 2 MP pour les gros plans.

Le vivo V23 Pro mise sur un écran OLED incurvé de 6,56 pouces avec affichage FHD+ 1 080p et 90 Hz. La dalle du vivo V23 est un peu plus petite (6,44 pouces) et plate. Les tranches de ce dernier sont aussi très plates et rappellent au passage le design de l'iPhone.

Autre différence à souligner entre les deux modèles, le V23 Pro est propulsé par une puce Dimensity 1200 de MediaTek, plus performante que le Dimensity 920 auquel a droit le V23.

Une disponibilité en Europe est prévue « dans les prochains mois », et il faudra pour le moment se contenter des prix en Inde. Le vivo V23 est commercialisé à l'équivalent de 356 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et à 415 euros pour la version 12/256 Go. Le vivo V23 Pro, lui, est affiché à 463 euros en 8/128 Go et à 522 euros en 12/256 Go.