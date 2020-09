Une nouvelle vidéo du LG Wing et de son écran rotatif apparaît

Ce lundi 14 septembre, LG entend révolutionner le marché du avec son nouveau LG Wing. Reste à savoir si, tout comme pour les smartphones pliables, il existe réellement un marché pour ce type de smartphone à écran rotatif.

Ce LG Wing sera de fait doté de deux écrans superposés, l'un étant en mesure de pivoter pour laisser apparaître le second, en venant se placer à l'horizontale sur la partie supérieure, afin de former un « T ». Vous me suivez…?