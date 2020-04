LG présentera son Velvet le 7 mai prochain, ses caractéristiques en fuite

Un smartphone milieu de gamme au look élégant

Le LG Velvet aurait donc pour lui tous les atouts d'un bon milieu de gamme. Il serait animé par un Snapdragon 765 (5G), 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et par une batterie de 4 300 mAh.

Une configuration à trois appareils photo serait intégrée au dos, composée d'un capteur 48 mégapixels, un autre de 8 mégapixels et un dernier de 5 mégapixels. Probablement des modules ultra grand-angle et téléobjectif.

Petit bonus : le smartphone serait certifié IP68 contre la poussière, les éclaboussures et l'immersion, et embarquerait un port jack 3,5 mm. D'excellents points pour un smartphone qui - on l'espère - se destine à être vendu sous la barre des 600€.