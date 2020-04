Motorola lance les Edge et Edge+ : deux smartphones haut de gamme étonnants

© Motorola

Motorola Edge+ : un smartphone massif et ultraperformant

Le Motorola Edge+ est un smartphone imposant au design très actuel.

Motorola Edge : un modèle plus accessible et tout aussi convaincant

Le Motorola Edge classique dispose d'un design identique à la version Plus

Et on est prêt à parier que le Motorola Edge+ que le constructeur américain a dévoilé ce soir fera date dans son histoire. En tout cas, il s'attaque frontalement à des ténors de l'industrie — le Xiaomi Mi 10 en tête On savait de longue date que Motorola préparait son retour sur le segment premium. D'ailleurs, le smartphone a subi de nombreuses fuites le mois dernier , dessinant déjà une partie de sa fiche technique.Et quelle fiche. Qu'on se le dise : sur le papier, le Motorola Edge+ n'a pas à rougir face à un Xiaomi Mi 10, un Huawei P40 Pro ou encore un Samsung Galaxy S20 Ce grand gaillard de 6,7 pouces (il pèserait 203 grammes) profite d'une dalle OLED affichant une définition Full HD+ à 90 Hz. L'écran est incurvé sur les bords, et dispose d'un poinçon qui loge le capteur photo avant de 25 mégapixels (ƒ/1.7). Surprise du chef : le Motorola Edge+ embarque un port jack 3.5 mm.Compatible 5G (la plus rapide que l'on ait jamais vue, selon le constructeur), le Motorola Edge+ est propulsé par un Snapdragon 865 et jusqu'à 12 Go de RAM (LPDDR5) et 256 Go de stockage (UFS 3.0). Côté batterie, on se fiera à un énorme accumulateur de 5 000 mAh, rechargeable à 18 W seulement en filaire, mais à 15 W sans-fil.À l'arrière, Motorola a inclus une configuration photo à trois modules. Le principal, un capteur 108 mégapixels stabilisé (très certainement le Samsung HW1 de 1/1.33" qui équipe les excellents Galaxy S20 Ultra ), s'accompagne d'un module ultra grand-angle de 16 mégapixels (FOV de 117°, d'un téléobjectif de 8 mégapixels (OIS, zoom optique 3x) et d'un capteur ToF.Motorola n'a pas non plus réussi à garder la surprise sur son Motorola Edge avant les annonces de ce soir. Du petit dernier de la famille, nous savions déjà tout ou presque.Doté d'un écran incurvé de 6,67 pouces, le Motorola Edge profite également de l'OLED et du rafraîchissement à 90 Hz. Il se montrera néanmoins plus limité côté performances avec un Snapdragon 765 à son bord. Le smartphone reste compatible 5G.6 Go de RAM et 128 de stockage complètent le menu. L'autonomie sera assurée par une batterie de 4 500 mAh qui, malheureusement, n'est pas rechargeable sans-fil cette fois.Enfin pour les photographes en herbe : le Motorola Edge troquera son module 108 MP pour un plus léger de 64 mégapixels (1/1.7", stabilisé). Les deux autres modules — l'ultra grand-angle, le téléobjectif et le ToF — conservent les mêmes caractéristiques que sur le Edge+ (16 et 8 mégapixels).Les Motorola Edge et Edge+ seront disponibles en France dans le courant du mois de mai, sans plus de précisions pour le moment.Ils s'afficheront respectivement à partir de 599€ et 1 199€.Un prix qui les met donc en confrontation directe avec un OnePlus 8 et un iPhone 11 Pro pour le modèle le plus haut de gamme.