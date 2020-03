Des rendus officiels du Motorola Edge+ donnent à voir un smartphone élégant et un APN 108 MP

© Slashleaks

Lire aussi :

Les Realme 6 et 6 Pro lancés le 24 mars en Europe, le 6i également bientôt annoncé



Un flagship à écran 90 Hz

© Slashleaks

Un Motorola Edge plus abordable mais néanmoins compatible 5G

Le Motorola Edge classique. © XDA Developers

Via : The Verge

Ce qui devrait être le prochain smartphone 5G du constructeur américain s'illustre à travers de nombreuses fuites dernièrement. On fait le point sur ce que l'on sait du Motorola Edge Cela fait un moment que Motorola ne nous a pas soufflés avec un design audacieux. Ici, le constructeur s'inspire clairement des OnePlus 8 ou encore davantage des Mi 10 Pro de Xiaomi pour le design de son appareil.Doté d'un écran très incurvé — à la manière d'un Mate 30 Pro ou d'un Vivo Nex 3 — le Motorola Edge+ proposerait une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone, que XDA Developers avait identifié comme portant le nom de code Burton, s'accompagnerait d'un Snapdragon 865 et de 8 à 12 Go de RAM pour une batterie de 5 169 mAh.Ce n'est pas tout : côté photo, Motorola a aussi mis les petits plats dans les grands. À en croire les dernières informations dénichées par XDA, le Edge+ profiterait d'un capteur principal de 108 mégapixels, tout comme le très récent Galaxy S20 Ultra de Samsung Motorola était censé dévoiler ses nouveaux appareils lors du MWC, lequel a été annulé à cause de l'épidémie de coronavirus, en février dernier. Car oui, le Motorola Edge+ s'accompagnera vraisemblablement d'un Motorola Edge plus classique, qui malgré tout ne démériterait pas d'un point de vue technique.Contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, le Motorola Edge+ n'est pas plus grand que le modèle classique. On est ici en présence de deux smartphones de 6,67 pouces. Aussi le Motorola Edge afficherait lui aussi du 90 Hz.Il faudra néanmoins se contenter d'un Snapdragon 765 (compatible 5G) et de 6 Go de mémoire vive. La batterie du smartphone aurait une capacité de 4 660 mAh, et son appareil photo principal compterait 64 mégapixels.Aucune information concernant le tarif de ses appareils n'est encore connue. Mais à en juger par leur fiche technique respective, il faut s'attendre à une sacrée hausse des prix. Rappelons que ces dernières années, Motorola s'était surtout concentrée sur des appareils de moyenne gamme — ce que les Motorola Edge ne sont clairement pas.