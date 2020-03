On sait à quoi va ressembler le prochain flagship de Motorola !

© OnLeaks x Pricebaba

Quel look pour le Motorola Edge+ ?

© OnLeaks x Pricebaba

Source : 9to5Google

Pas forcément à la fête depuis quelques mois (années ?) maintenant, Motorola reste néanmoins toujours présente sur le marché des smartphones et lancera dans le courant de cette année un nouveau modèle : le Motorola Edge+.On sait désormais à quoi ressemble le smartphone a venir grâce à différents rendus et une vidéo, mis en ligne par. On y découvre un smartphone XXL (avec un écran de 6,5 ou 6,8"), sans encoche et doté d'un triple capteur photo (possiblement emmené par un module 108 mégapixels).Ce Motorola Edge+ embarque à priori un port jack 3,5 mm, et serait équipé d'une large batterie de 5 170 mAh, compatible avec la charge rapide. On imagine également que Motorola aura la bonne idée d'animer son Edge+ avec Android 10.Reste à savoir maintenant quand ce dernier sera disponible, et à quel prix.