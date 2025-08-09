Les chiffres de vente des tous derniers haut de gamme de Samsung sont positifs. Le public a semble-t-il apprécié jusque-là la série Galaxy S25.
Au mois de janvier dernier, Samsung nous présentait sa nouvelle gamme de smartphones, les Galaxy S25. Des appareils qui ont eu tendance à moins attirer, surtout que Samsung développe depuis plusieurs années des smartphones pliables, plus avancés technologiquement. Mais le numéro 1 mondial du secteur a tout de même bénéficié d'un rebond intéressant avec ces téléphones, par rapport à ce qui avait été vécu en 2024.
Une hausse des ventes de l'ordre de 8,5%
Les Galaxy S25 ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, si l'on peut se permettre de détourner l'expression. Car comme nous le montrent les chiffres de vente de ces appareils sur les six premiers mois de l'année, fuités par le leaker Ice Universe, ils ont plus attiré que les Galaxy S24.
En effet, durant le premier trimestre 2025, 19,56 millions de Galaxy S25 (tout modèles confondus) ont été écoulés, soit une augmentation de 8,5% par rapport aux Galaxy S24 à la même période l'an dernier. Et quand on regarde dans le détail, c'est surtout le modèle de base qui a été plébiscité, le Galaxy S25 voyant ses ventes croître de +11,6% à ce moment.
650 000 Galaxy S25 Edge vendus en un mois
De manière intéressante, le Galaxy S25 Ultra est relativement moins populaire que ce qui a été observé au début, quand ses ventes dépassaient celles, combinées, des Galaxy S25 et S25+. Il s'est écoulé à hauteur de 9,64 millions d'unités durant ce premier semestre, contre 9,92 millions d'unités pour les deux autres ensemble.
Enfin, il faut aussi remarquer que le Galaxy S25 Edge a connu un début intéressant. Les chiffres fournis s'arrêtant fin juin, et ce modèle ayant été lancé en mai, ce sont des chiffres sur un mois qui nous sont donnés ici. Pour autant, on observe que 650 000 smartphones Galaxy S25 Edge ont trouvé preneur. Sera-ce assez pour que Samsung décide d'en faire le remplaçant du Galaxy S25+ ?