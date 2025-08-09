Les Galaxy S25 ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, si l'on peut se permettre de détourner l'expression. Car comme nous le montrent les chiffres de vente de ces appareils sur les six premiers mois de l'année, fuités par le leaker Ice Universe, ils ont plus attiré que les Galaxy S24.

En effet, durant le premier trimestre 2025, 19,56 millions de Galaxy S25 (tout modèles confondus) ont été écoulés, soit une augmentation de 8,5% par rapport aux Galaxy S24 à la même période l'an dernier. Et quand on regarde dans le détail, c'est surtout le modèle de base qui a été plébiscité, le Galaxy S25 voyant ses ventes croître de +11,6% à ce moment.