Il faut par ailleurs ajouter que le lancement en 2025 par Samsung de ce premier Galaxy S25 Edge est une sorte de galop d'essai, avec l'idée de potentiellement remplacer à l'avenir le modèle « Plus » des smartphones haut de gamme Galaxy S par ce modèle Edge.

Une idée qui devait s'appuyer sur un potentiel succès du Galaxy S25 Edge. Or, avec les niveaux de ventes actuels, on peut imaginer que Samsung sera plus hésitant quant à la mise en place de ce remplacement.

Le rapport cité par The Elec ne précise par ailleurs pas la cause de ces mauvaises ventes. Mais au vu du prix auquel ce téléphone a été lancé sur le marché - à plus de 1 250 euros en France pour rappel - on peut penser qu'il doit être vu comme trop cher par de nombreux clients potentiels.