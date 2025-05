On remarque, dans cette fiche technique de qualité, un seul petit bémol. La batterie en effet ne sera que de 3900 mAh, soit même moins que le Galaxy S25 standard. Or, le Galaxy S25 Edge aura bien un prix compris entre celui du Galaxy S25 Plus et du Galaxy S25 Ultra. Il sera ainsi commercialisé en Allemagne soit à 1 249 euros (256 Go), soit à 1 369 euros (512 Go).

Ce léger défaut s'explique par son attrait principal, à savoir sa grande finesse, ce qui limitait les options de Samsung. Le smartphone devrait ainsi peser 163 grammes, et afficher une épaisseur de 5,85 mm. Il sera par ailleurs certifié IP68, protégé à l'avant par le Gorilla Glass Ceramic 2 et à l'arrière par le verrre Gorilla Glass Victus 2.