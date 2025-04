On en saura enfin plus sur les caractéristiques techniques du modèle, ainsi que sur son design. Des rumeurs ont toutefois fait le tour de la toile, notamment sur le lourd sacrifice opéré par le constructeur vis-à-vis de la batterie qui serait de 3 786 mAh. Ainsi, on passerait de 45W sur les autres appareils de la série S25 à 25W en charge rapide filaire sur le S25 Edge. Des choix qui soulèvent forcément quelques interrogations quant à l'autonomie et l'expérience utilisateur d'une manière plus générale.