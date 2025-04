Ces informations proviennent apparemment de certains revendeurs italiens qui auraient divulgué les premiers prix du Galaxy S25 Edge. Le modèle serait proposé à 1 362 € pour la version 256 Go, et 1 488 € pour le modèle 512 Go, le plaçant ainsi au-dessus du S25+, mais juste en dessous du S25 Ultra. En comparaison, le S25+ est affiché à partir de 1 172,05 €, tandis que le S25 Ultra débute à 1 472,05 € dans sa version 256 Go.

Avec cette tarification, Samsung indiquerait clairement son intention de positionner le S25 Edge comme une alternative premium au S25+, misant sur un format plus compact et raffiné, sans sacrifier la puissance ni l’expérience utilisateur. Ce choix stratégique lui permettrait également de diversifier son offre dans le segment premium, entre les amateurs de finesse et ceux recherchant les performances extrêmes du modèle Ultra.