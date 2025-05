Equipement premium

Le Galaxy S25 Edge est bâti autour d’un SoC Snapdragon 8 Elite de Qualcomm et dispose de 12 Go de mémoire vive. Le stockage interne (non extensible) est constitué de 256 Go ou 512 Go de mémoire flash UFS 4.0. Samsung dit avoir travaillé main dans la main avec Qualcomm afin d’optimiser le SoC pour son smartphone. Précisons au passage qu’il est compatible Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3.