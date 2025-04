Pour ce qui est du tarif de ce Samsung Galaxy S25 Edge, de nombreuses rumeurs émanant notamment de divers partenaires commerciaux de Samsung évoquent un tarif qui pourrait être fixé en Europe à 1 259€… pour le modèle de base intégrant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour la variante 512 Go, on atteindrait la somme de 1 379€. Un tarif autrement moins fin que sa silhouette donc.