Il confirme par ailleurs que le lancement de cet appareil sera bien retardé, avec une officialisation qui n'aura finalement lieu qu'au mois de mai. Le leaker n'a pas donné d'information supplémentaire quant à la commercialisation dans d'autres marchés, mais on comprend à travers son message que les ventes dans d'autres pays pourraient aussi être ultérieurement prévues.

On imagine que, si cette information était avérée, Samsung ne souhaite pas aller trop vite avec cet appareil, et cherche d'abord à sonder son niveau de popularité en Corée du Sud et en Chine avant d'entamer potentiellement une production de plus grande masse - pour un véritable déploiement international. Le mois dernier, une fuite indiquait ainsi que la production initiale du Galaxy S25 Edge ne serait que de 40 000 unités. Autant dire que Samsung semble vraiment vouloir y aller tranquillement.