On entend parler de ce nouveau modèle depuis plusieurs mois déjà. Il est particulièrement attendu, compte tenu des avancées récentes réalisées dans le domaine des smartphones pliables, particulièrement par Samsung qui commercialise des appareils toujours plus sophistiqués. Et il est maintenant l'heure pour le géant coréen de se mesurer à Huawei, qui a surpris l'industrie avec son propre appareil à trois écrans, le Huawei Mate XT.