Depuis le lancement du Galaxy Z Fold en 2019, on voit les constructeurs de smartphones rivaliser de prototypes tous plus fous les uns que les autres. Mais jusqu'au mois de septembre dernier, il s'agissait de prototypes, et non de produits finis. Or depuis cette date, Huawei a changé la donne en mettant sur le marché le premier smartphone à trois écrans existant à l'heure actuelle : le Huawei Mate XT. Mais ce téléphone ne devrait pas rester longtemps seul dans cette niche.