Comme on le sait, il ne suffit pas de convertir un prix pratiqué à l'étranger pour obtenir le bon équivalent en euros. Pour situer ces tarifs, il vaut ainsi mieux regarder quels sont ceux des appareils de la gamme Galaxy S25 au Canada. Pour rappel, le Galaxy S25 Plus (256 Go) y est vendu à 1438,99 dollars, alors que le Galaxy S25 Ultra est lui commercialisé à 1918,99 dollars.

Le Galaxy S25 Edge sera ainsi un appareil placé entre les le modèle Plus et le modèle Ultra. En France, le Galaxy S25 Plus (256 Go) est affiché à 1172,05 euros, quand le Galaxy S25 Ultra est à 1472,05 euros. Si l'on suit cette logique, il serait ainsi possible de voir arriver ce smartphone à un prix affiché dans les environs des 1300 euros. Trop cher ou pas ?