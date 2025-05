Avec le lancement officiel du Samsung Galaxy S25 Edge, le public a pu enfin découvrir cet appareil teasé depuis de longs mois, et qui affiche la finesse la plus impressionnante de tous les smartphones commercialisés à cette heure, avec 5,8 mm d'épaisseur. Et il ne s'agirait pas seulement d'un coup de la part de Samsung, puisque le modèle serait destiné à s'inscrire dans sa collection de téléphones haut de gamme.