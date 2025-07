Samsung ne compte visiblement pas ralentir le rythme cette année. La marque a fait feu de tous bois durant ce premier semestre avec le lancement des Samsung Galaxy S25 en début d'année, suivis par la présentation successive des Galaxy A36 et Galaxy A56, ses deux best-sellers, au printemps, sans oublier les Galaxy S25 Edge et tout récemment les Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7. Vous pensiez que la gamme de smartphones du constructeur était déjà bien remplie ? Non, il reste encore un peu de place à un modèle plutôt attendu par les consommateurs souhaitant accéder aux dernières innovations proposées par la marque, à un prix plus accessible, et celui-ci devrait arriver tout prochainement.