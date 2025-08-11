Les prochains iPhone 17 vont être présentés au public dans moins d'un mois. Mais ils pourraient créer une mauvaise surprise avec des prix revus à la hausse.
Le prochain gros événement en matière de technologie, c'est bien évidemment la keynote de rentrée d'Apple, qui devrait être organisée le mardi 9 septembre prochain. Et à cette occasion, on découvrira la nouvelle série d'iPhone 17, comprenant notamment le tout premier iPhone 17 Air. Mais s'il devrait y avoir quelques nouveautés intéressantes – comme un changement de design au niveau de l'appareil photo arrière -, l'une d'elle devrait être moins appréciée : leur prix.
- Toujours aussi séduisant
- Plus proche que jamais d'un Pro
- Des performances indécentes
Les iPhone 17 devraient coûter plus cher
Vous pensiez que les iPhone étaient tout de même relativement assez chers, quand on compare avec le reste des smartphones ? Eh bien, vous devriez sûrement le penser encore un peu plus fort dans les prochains temps, si l'on en croit cette information. En effet, Jeff Pu, analyste au sein de GF Securities, vient de publier une nouvelle note de recherche, dans laquelle il estime que le prix des iPhone 17 sera revu à la hausse.
Une idée qui est partagée par un certain nombre d'analystes de Wall Street, qui voient le prix des iPhone 17 être augmentés de 50 à 100 dollars - on est là évidemment dans l'estimation.
Une conséquence des politiques tarifaires de Donald Trump
Mais on peut noter que cette information concorde avec celle ayant fuité la semaine dernière et indiquant qu'Apple souhaitait faire commencer ses iPhone 17 Pro cette année avec une mémoire à 256 Go, une nouveauté destinée à justifier une hausse de prix à venir.
Et si l'on veut connaître l'origine de cette potentielle hausse, il faut tourner les yeux du côté de la politique tarifaire de Donald Trump. En effet, c'est à cause des droits de douane que le président des États-Unis impose sur les pays où les iPhone sont assemblés qu'Apple pourrait devoir augmenter ses prix, afin de ne pas impacter sa marge.
De plus, s'il s'agit à la base d'un problème américain, on peut aussi imaginer qu'Apple appliquera cette hausse de manière indiscriminée à travers la planète, afin de lisser l'augmentation, et aussi de garder une cohérence de prix entre les USA et les autres pays. Alors, va-t-on en France devoir mettre un billet en plus sur la table pour le prochain iPhone 17 ?