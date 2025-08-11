Mais on peut noter que cette information concorde avec celle ayant fuité la semaine dernière et indiquant qu'Apple souhaitait faire commencer ses iPhone 17 Pro cette année avec une mémoire à 256 Go, une nouveauté destinée à justifier une hausse de prix à venir.

Et si l'on veut connaître l'origine de cette potentielle hausse, il faut tourner les yeux du côté de la politique tarifaire de Donald Trump. En effet, c'est à cause des droits de douane que le président des États-Unis impose sur les pays où les iPhone sont assemblés qu'Apple pourrait devoir augmenter ses prix, afin de ne pas impacter sa marge.

De plus, s'il s'agit à la base d'un problème américain, on peut aussi imaginer qu'Apple appliquera cette hausse de manière indiscriminée à travers la planète, afin de lisser l'augmentation, et aussi de garder une cohérence de prix entre les USA et les autres pays. Alors, va-t-on en France devoir mettre un billet en plus sur la table pour le prochain iPhone 17 ?