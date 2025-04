« On s'attend à ce que le coût augmente de manière significative, et le prix de la nouvelle machine pourrait augmenter à nouveau » a ainsi indiqué Digital Chat Station, confirmant l'hypothèse qu'Apple répercute la hausse sur le consommateur. Quand on sait que l'iPhone 16 a aujourd'hui un prix de base de 969 euros, on peut s'attendre à ce que les smartphones d'Apple voient leur tarif crever le plafond dans les prochaines années.

Apple devrait à l'avenir à venir se distinguer une fois encore au niveau des prix fous, non seulement pour ses iPhone, mais aussi pour ses appareils pliables. Le futur appareil devrait coûter ainsi une somme dépassant les 2000 dollars, ce qui en ferait le modèle le plus onéreux de l'ensemble du marché.