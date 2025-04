Vous le savez, on fait difficilement plus chers que les iPhone dans le domaine des smartphones. Autant dire que, si on ne sait pas encore exactement combien coûtera le premier smartphone pliable de la marque, on peut s'attendre à un tarif assez ébouriffant. Et c'est que confirme une nouvelle fuite qui vient d'arriver sur le web.

En effet, selon le leaker Instant Digital, qui s'est exprimé sur le réseau social chinois Weibo, le futur iPhone pliable devrait être vendu à un prix qui devrait osciller entre 2100 et 2300 dollars. Un tarif qui pique, même pour un téléphone de cette gamme, quand on regarde la concurrence.