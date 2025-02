Digital Chat Station ajoute par ailleurs que l'écran extérieur de cet iPhone pliable sera « un peu comme le Find N, mais plus court et plus gros ». Pour rappel, le Oppo Find N, premier smartphone pliable sorti par le constructeur chinois, bénéficiait d'un écran intérieur de 7,1 pouces et d'un écran extérieur de 5,49 pouces. Il ajoute que l'écran intérieur de cet iPhone « se déploie comme un iPad. »

Enfin, dernière information du leaker chinois, ce dernier confirme qu'il y aura bien un iPhone pliable, mais aussi un iPad pliable. Deux appareils qui sont actuellement en cours de développement, et qui devraient sortir donc en 2026, voire potentiellement plutôt vers 2027, selon des spécialistes comme Ming Chi-Kuo ou Jeff Pu. Et vous, est-ce qu'un iPhone pliable vous intéresserait ?