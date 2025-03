Un iPhone pliable, cela fait plusieurs années que l'on en parle mais Apple ne semble pas pressée de se lancer dans la course engagée par plusieurs constructeurs. La marque américaine testerait pourtant, et depuis longtemps, différents formats et concepts de smartphones à écrans pliables, avec l'ambition de sortir un nouvel iPhone au design plus innovant que la gamme proposée aujourd'hui. L'analyste Ming-Chi Kuo, qui s'est souvent distingué pour ses bons tuyaux concernant les projets en cours chez Apple, nous donne de nouveaux éléments sur ce projet très attendu.