Quand on veut le must niveau iPhone, il faut toujours évidemment se tourner vers les versions Pro. Et cette idée que ces smartphones sont les plus performants va encore monter un peu plus haut avec ce changement qui pourrait bien être décidé pour la rentrée prochaine – et que le leaker Instant Digital nous dévoile, par le truchement de MacRumors.

Dans un message posté sur le réseau social Weibo, il a ainsi indiqué que la version de base de l'iPhone 17 Pro pourrait bien avoir 256 Go de mémoire. À cette heure, ces smartphones commencent avec une mémoire à 128 Go, comme c'est le cas de l'iPhone 16 Pro.