Apple pourrait faire un changement notable sur sa nouvelle version iPhone 17 Pro. La mémoire de base serait en effet revue à la hausse.
Il reste un peu plus de 30 jours avant qu'Apple ne présente finalement ses tout nouveaux smartphones de la gamme iPhone 17, avec le nouveau modèle iPhone 17 Air qui devrait attirer tous les regards. Mais la firme de Cupertino travaille aussi à un changement qui concernera cette fois les smartphones les plus haut de gamme, à savoir les téléphones labellisés Pro.
L'iPhone 17 Pro débuterait à 256 Go
Quand on veut le must niveau iPhone, il faut toujours évidemment se tourner vers les versions Pro. Et cette idée que ces smartphones sont les plus performants va encore monter un peu plus haut avec ce changement qui pourrait bien être décidé pour la rentrée prochaine – et que le leaker Instant Digital nous dévoile, par le truchement de MacRumors.
Dans un message posté sur le réseau social Weibo, il a ainsi indiqué que la version de base de l'iPhone 17 Pro pourrait bien avoir 256 Go de mémoire. À cette heure, ces smartphones commencent avec une mémoire à 128 Go, comme c'est le cas de l'iPhone 16 Pro.
Une façon de justifier la hausse de prix ?
Et ça n'est pas pour faire un cadeau aux clients qu'Apple pourrait décider de cette nouveauté. En effet, selon la même source, Apple pourrait bien passer au 256 Go afin de justifier une hausse de prix pour les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, qui serait selon Instant Digital de 50 dollars.
À noter qu'Instant Digital donne une autre information. Il indique ainsi que la keynote de rentrée d'Apple aura bien lieu le mardi 9 septembre, comme une première information provenant d'Allemagne nous l'avait déjà appris. Et vous, cette décision d'Apple aura-t-elle un impact sur un éventuel achat ?