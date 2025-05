Contrairement aux attentes, et au grand dam des fidèles de la marque à la pomme, l’iPhone 17 standard ne profitera pas d’une nouvelle génération de puce. Jeff Pu confirme que l’appareil embarquerait l’A18, déjà présent sur l’iPhone 16. Seuls l’iPhone 17 Air, doté de la puce A19, et les modèles Pro, quant à eux équipés du A19 Pro, tireront avantage du procédé N3P de TSMC, une version plus avancée en 3 nm. Dans un rapport publié ce mois-ci, Pu souligne que « le chipset sera identique à celui de l’iPhone 16 », ce qui marque un rare cas de stagnation chez Apple d'une année à l'autre.

Autre déception : la mémoire vive. Alors que Ming-Chi Kuo évoquait encore récemment un débat interne chez Apple entre 8 Go et 12 Go de RAM pour l’iPhone 17, Jeff Pu affirme que la firme californienne a tranché en faveur de la configuration la moins généreuse. « Apple a opté pour 8 Go de RAM », indique-t-il, une décision qui contraste avec les 12 Go promis pour l’iPhone 17 Air et les Pro. La décision d’Apple, si elle se confirmait, s’inscrirait dans une logique de différenciation plus marquée entre les différents modèles de la gamme.