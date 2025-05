Ces deux versions de l'iPhone 17 devraient être les deux plus petites de la série. Car si l'iPhone 17 Air sera d'une épaisseur incroyablement fine, il devrait par contre être plus grand, avec une taille attendue de 6,55 pouces, et derrière un iPhone 17 Pro Max à 6,86 pouces.

Pour rappel, l'iPhone 17 Pro, malgré sa petite taille, aura droit au même module photo imposant que la version Pro Max, et qui comprend trois capteurs. Il pourrait aussi, selon certaines rumeurs, bénéficier d'un retour en arrière, avec un corps qui serait fait en aluminium.