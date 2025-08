Loin de se contenter d'un simple régime pour son smartphone, Apple prépare une offensive sur le front de l'efficacité énergétique. La réponse tiendrait en premier lieu dans une nouvelle chimie pour ses accumulateurs. En troquant le graphite traditionnel pour une anode en silicium, la firme viserait une densité énergétique supérieure, permettant de stocker davantage d'énergie dans un volume réduit. Cette technologie de batterie serait couplée à un cerveau plus économe, le futur processeur A19, dont l'efficience serait l'un des principaux atouts.

Et si le hardware ne suffit pas, le software et la recharge prendront le relais. L'apparition de l'iPhone 17 Air dans les lignes de code d'iOS laisse présager des optimisations logicielles poussées pour préserver chaque électron. Surtout, Apple offrirait une solution pragmatique pour pallier une endurance potentiellement plus juste : une recharge considérablement accélérée. La compatibilité avec la norme Qi 2.2 pourrait faire grimper la puissance de charge sans-fil à 50 W, de quoi regagner des heures d'utilisation le temps d'un café, et rendre une capacité moindre bien plus acceptable au quotidien.