Ce nouveau produit viendra remplacer la gamme Plus des iPhone. Dès le mois de septembre, il sera commercialisé aux côtés des iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Et de plus en plus d'informations portant sur ses spécificités circulent sur la toile. On sait par exemple que l'iPhone 17 Air devrait être doté de 12 Go de RAM, et qu'Apple a même envisagé de le lancer sans aucun port de charge.