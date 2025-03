Cela relève quasiment de la certitude. La gamme d'iPhone 17 vivra l'arrivée d'un nouveau venu : l'iPhone 17 Air. Comme son nom l'indique, cet appareil sera léger - le smartphone le plus léger d'Apple à ce jour - et devrait se situer entre l'iPhone 17 standard et l'iPhone 17 Pro en matière de performances.