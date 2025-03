Voilà maintenant plusieurs mois que les rumeurs autour de l'iPhone 17 et de ses différentes variantes envahissent la Toile. Récemment, des rendus ont permis d'observer à quoi pourrait ressembler l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro Max, mais également le nouveau venu au sein de la petite famille, l'iPhone 17 Air. Ce modèle, d'ores et déjà présenté comme le modèle le plus fin de la gamme (5,5 mm d'épaisseur selon les derniers rapports) devrait cependant engendrer quelques compris, malgré des changements esthétiques notables.

Dans le monde de la tech, il y a rarement de fumée sans feu. L'année dernière, un rapport de The Information laissait déjà entendre que l'iPhone 17 Air ne serait doté que d'un seul haut-parleur. Une information qui, comme rapporté par le site MacRumors, semble s'être confirmée avec les dernières fuites. Les images divulguées ne laissent place qu'à très peu d'espoir quant à la présence d'un haut-parleur inférieur, ces dernières ne laissant entrevoir que les trous dédiés aux microphones.