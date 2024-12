Aujourd'hui, la plupart d'entre nous confient leur vie entière à leur smartphone, y compris l'iPhone. C'est vrai qu'en principe, Apple est connu pour être le plus sûr garant de nos données. Cette réputation prend un peu cher avec cette nouvelle technologie malveillante.

Ce câble USB-C vient enfoncer le clou. Il transforme votre appareil personnel en une véritable passoire et offre aux pirates un accès total à votre intimité. Les hackers peuvent capturer l'intégralité de vos frappes au clavier, qui révèlent vos mots de passe les plus confidentiels, vos codes bancaires, et disséquer vos conversations privées comme un entomologiste trie ses spécimens.

L'extraction des données personnelles devient un jeu d'enfant : contacts, e-mails, photos intimes et documents professionnels confidentiels sont aspirés en quelques secondes par ces câbles-espions. Les applications bancaires et de paiement se retrouvent à nu et ouvrent vos comptes aux quatre vents.

Certains de ces câbles permettent même de prendre le contrôle total du smartphone, en activant à distance micro et caméra, pour faire de votre iPhone un mouchard personnel permanent. Les paramètres de sécurité peuvent être modifiés, les protections désactivées… en clair, tous les verrous sautent.

Bien sûr, comme toujours, la parade commence par une vigilance absolue concernant l'origine de vos accessoires. Les experts recommandent sans détour d'utiliser uniquement des câbles officiels du constructeur de votre appareil : Apple, tout simplement.

Et pour ceux qui seraient tentés de rafler ce câble oublié sur un banc dans une gare ou le terminal d'un aéroport, préférez filer dans une boutique si vous avez oublié le vôtre dans la valise, quitte à le payer plus cher. Investir dans des batteries portables pour limiter l'utilisation des ports de recharge partagés est aussi une bonne alternative.

Pour l'heure, des solutions émergent du côté des détecteurs spécialisés. Certains chercheurs développent des dispositifs capables d'identifier la présence de composants électroniques suspects dans un câble. Une technologie qui pourrait devenir un rempart contre ces nouvelles menaces.