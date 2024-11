max6

réglages/Confidentialité et sécurité/Photos/rubrique Accès privé/Options/Inclure

pour enfin accéder l’option Emplacement et légendes

Magnifique quand on sait que la majorité des personne renonce au delà de 3 clic.

Magnifique donc la traduction de « localisation GPS » est « Emplacement et légendes », parfaitement limpide .

Nul doute qu’avec une ergonomie aussi facile et claire cela va s’adresser au commun des mortels.

Aller dans 6 mois Apple fera disparaître l’option car « elle est peu utilisée » et on pourra affirmer haut et fort que « les gens n’en veulent pas »