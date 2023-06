Dick pics, nus indésirés : iOS va protéger les plus jeunes (et les autres)

Début février, lors du Safer Internet Day, Apple revenait sur ses différents outils et ressources permettant notamment aux familles d'optimiser la sécurité de leurs enfants en ligne. Outre le partage familial et le contrôle parental (qui permet notamment de limiter le temps d'écran), Apple propose un outil baptisé Communication Safety. Celui-ci permet de préserver autant que possible les plus jeunes des photos non désirées par Messages.