Sur iOS 18, l'application Apple Photos sera mieux sécurisée, voici comment

Avec la future mouture de son système d'exploitation, la firme de Cupertino veut rendre l'application Photos plus personnelle. Pour ce faire, elle va introduire des éléments basés sur l'intelligence artificielle. En d'autres termes, et comme expliqué par l'une des responsables de l'application Photos chez Apple, « chacun a son propre flux de travail, et la personnalisation automatique est donc vraiment essentielle ici ». « L'association d'une intelligence approfondie et de la personnalisation permettra à Photos d'être plus personnelle », a-t-elle ajouté.

À noter que la nouvelle application Photos permettra également de retrouver des photos en les décrivant simplement, ou de créer des albums plus facilement. L'application pourra automatiquement générer de nouvelles collections et souvenirs en fonction du lieu et du moment où elles ont été prises. Enfin, les captures d'écran pourront être filtrées afin de ne pas encombrer les photos et albums personnels de l'utilisateur.