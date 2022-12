Apple laisse tomber sa détection d'images pédopornographiques

Retour en 2021. Au cœur de l'été, Apple annonce une série de mesures destinées à protéger les plus jeunes d'images au contenu inadapté à leur jeune âge. Cette fonctionnalité, propre à iMessage, permet à iOS d'analyser en temps réel les photos reçues par un enfant, dont les parents l'ont ajouté au groupe familial iCloud.

L'image est automatiquement floutée et l'enfant reçoit différents messages l'informant du caractère violent ou sexuel de la photo. Il peut alerter l'un de ses parents, ignorer le message qui sera supprimé ou consulter la photo s'il le souhaite. Ce dispositif est aujourd'hui actif avec iOS 16.

Un autre système avait été présenté en parallèle. iOS allait pouvoir analyser toutes les images présentes dans sa bibliothèque photos et ces dernières seraient mises en correspondance avec une base de données incluant des milliers de photos pédopornographiques. En cas d'alerte, des modérateurs d'Apple examineraient manuellement les images détectées et prendraient les mesures appropriées, en désactivant le compte iCloud et en prévenant les autorités compétentes.