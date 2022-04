Apple déploie ses mesures pour lutter contre la pédopornographie au Royaume-Uni

L'outil maintient le cryptage de bout-en-bout des messages et selon Apple, les analyses concernant le contenu reçu et envoyé ne quittent pas l'iPhone concerné. À l'origine, la fonctionnalité devait alerter les parents directement, mais finalement, il semble qu'elle se contentera de prévenir les enfants du caractère sexuel du contenu, le but étant de les protéger de pédocriminels présents sur internet. La firme compte également introduire des fonctionnalités prêtes à intervenir lorsque du contenu lié à l'exploitation des enfants est recherché avec Spotlight, Safari ou Siri. La meilleure protection reste encore d'éloigner les plus jeunes des appareils non sécurisés, et d'éduquer et informer les enfants qui utilisent internet régulièrement.