Voltschemer, cette attaque qui pourrait faire exploser vos chargeurs sans fil

Un document technique signé par des chercheurs de l'Université de Floride et de CertiK décrit VoltSchemer comme une attaque qui exploite les interférences électromagnétiques pour manipuler le comportement du chargeur.

Les systèmes de recharge sans fil utilisent l’induction électromagnétique pour transférer de l’énergie entre la station de charge et le smartphone. Les chercheurs ont découvert qu’il est possible de manipuler la tension fournie à la station de charge pour créer des interférences électromagnétiques qui modifient le signal de puissance et les données transmises entre les deux appareils.

En utilisant un dispositif interposé, qui peut être déguisé en accessoire légitime, les attaquants peuvent introduire des fluctuations de tension malveillantes qui trompent le smartphone et le chargeur. Par exemple, ils peuvent empêcher le smartphone de signaler que sa batterie est pleine, ce qui entraîne une surcharge et une surchauffe. Ils peuvent également activer le transfert d’énergie vers des objets non pris en charge, tels que des clés USB, des cartes de paiement ou des disques SSD, et les chauffer à des températures dangereuses.