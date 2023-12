La recharge sans-fil va devenir nettement plus pratique avec la norme Qi2

La nouvelle norme Qi2 offre une recharge sans-fil de 15 watts, comparée aux 7,5 watts de la génération précédente, ce qui représente une puissance similaire au MagSafe, mais reste encore largement en deçà des performances de la charge filaire. Cela reste aussi inférieur au Warp Charge Wireless de OnePlus, capable d'atteindre les 30 watts de puissance. Selon Paul Struhsaker, directeur exécutif du Wireless Power Consortium (WPC), les chargeurs certifiés Qi2 offriront une charge plus fluide et une efficience supérieure. Bien qu’il ne détaille pas ces points, cela suggère une optimisation améliorée du système, synonyme d’une plus grande efficacité.



Comme stipulé ci-dessus, la principale nouveauté de la norme Qi2 reste l’intégration d’aimants qui permettent de fixer magnétiquement un appareil compatible sur le chargeur. À vrai dire, le système Magnetic Power Profile (MPP) s'appuie directement sur la technologie MagSafe, ce qui laisse espérer une plus grande compatibilité. Paul Struhsaker précise que les consommateurs n’auront ainsi plus à ajuster la position de leurs appareils pour obtenir un alignement parfait entre le téléphone et le chargeur. Mais cette nouveauté représente surtout une opportunité majeure pour les fabricants de créer un nouvel écosystème de produits.