Des Galaxy S20 Ultra et Note 20 Ultra refusent de se recharger sans fil après une mise à jour

Plus étonnant : les différents retours d’utilisateurs pointent que seuls des chargeurs de constructeurs tiers sont en cause. Certains fonctionnent, d’autres pas. Les chargeurs sans-fil de Samsung, eux, permettent bel et bien de recharger par induction les Galaxy S20 Ultra et Note 20 Ultra.

Conseillés par la communauté, les utilisateurs lésés ont tenté de redémarrer leur téléphone, de le réinitialiser et bien entendu de changer de station de recharge. Rien n’y fait ; seul le chargeur officiel Samsung est dorénavant reconnu par leur appareil.

À en juger par le calendrier de mises à jour de Samsung sur les appareils concernés, il est possible que ce problème ait été causé par les mises à jour de sécurité de septembre ou d'octobre.