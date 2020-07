Samsung : un chargeur sans fil, qui désinfecte votre smartphone

Avec la pandémie de coronavirus, beaucoup d’entre nous ont désormais pris le réflexe de se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou simplement avec de l’eau et du savon.

Or, nos smartphones, que l'on manipule très régulièrement, sont 500 fois plus sales qu'une cuvette de toilettes. Aussi, nettoyer son smartphone est primordial, tant pour se prémunir d'un contagion que pour assurer son bon fonctionnement au fil du temps. Samsung l’a bien compris et propose dans ce but un boîtier avec charge sans fil Qi doté d’une fonction de désinfection.