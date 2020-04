Ce désinfectant UV peut nettoyer et charger votre téléphone

© Totallee

Aucune garantie contre le Covid-19

Recharge sans-fil... à condition d'avoir le bon adaptateur

Source : ZDNet

Depuis quelques semaines, des utilisateurs du monde entier sont devenus beaucoup plus soucieux de l'hygiène de leurs objets. Or, on le savait déjà : un téléphone constitue un véritable nid à bactéries. Mais depuis qu'un virus semble pouvoir se balader sur diverses surfaces, cela nous inquiète davantage.Pour venir en aide aux consommateurs préoccupés, l'entreprise américaine Totallee, plutôt réputée pour ses coques d'iPhone , lance un nouveau produit. Baptisé « UV Phone Sanitizer », il s'agit d'un boîtier désinfectant, qui peut nettoyer divers petits objets, comme des smartphones, des clés, des AirPods , des lunettes, etc.Comme son nom l'indique, sa technologie s'appuie sur des rayons ultraviolets, plus exactement des UVB et des UVC. Ces derniers, émis par deux lampes situées à l'intérieur du produit, peuvent éliminer les bactéries et d'autres micro-organismes présents à la surface des appareils.Évidemment, la question que tout le monde se pose est : le dispositif est-il efficace contre le coronavirus ? Malheureusement, Totallee n'a pas pu réaliser de tests à ce sujet, donc la réponse reste actuellement en suspens. Rappelons qu'un virus n'est pas une bactérie, le premier étant notamment beaucoup plus petit que la seconde.Par ailleurs, pour joindre l'utile à l'agréable, l'appareil peut également servir de chargeur sans-fil, en posant le smartphone sur le couvercle du boîtier. Cela signifie donc que vous ne pouvez pas nettoyer votre téléphone tout en le chargeant. En revanche, vous pouvez réaliser les deux opérations en même temps, sur deux terminaux différents : un à l'intérieur, l'autre sur le couvercle.Cependant, pour que la recharge par induction fonctionne, encore faut-il disposer d'un smartphone compatible avec le standard Qi. C'est le cas, par exemple, des iPhone XR 11 ou des Samsung Galaxy S8, S9 ou S10 . Mais ce n'est pas tout : l'opération requiert également un adaptateur Quick Charge, qui n'est pas fourni avec l'accessoire.UV Phone Sanitizer semble déjà victime de son succès. Alors que certains sites l'annonçaient au prix de 99 dollars, il était proposé à 119 dollars au moment d'écrire ces lignes, sur le site de Totallee . De même, les délais d'expédition semblent avoir été allongés, puisque le fournisseur mentionne actuellement la date du 12 mai 2020 pour le début des prochains envois.