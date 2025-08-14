Avec des concurrents comme Kobo et PocketBook proposant des liseuses couleur autour de 230 €, Amazon ne peut plus justifier un tarif flirtant avec les 300 €. L'arrivée d'un modèle plus accessible, potentiellement sous la barre des 200 €, apparaît comme une manœuvre commerciale indispensable pour démocratiser cette technologie au sein de son écosystème.

Cette nouvelle Kindle s'intégrerait dans une gamme couleur désormais segmentée, avec un modèle d'appel et des versions plus premium. Elle servirait de porte d'entrée vers un univers Kindle qui, rappelons-le, tend à se refermer sur lui-même, comme l'a montré la fin programmée des transferts de fichiers par USB. Un prix attractif est donc un argument de poids pour attirer de nouveaux clients dans ce jardin fermé.

Si cette rumeur se confirme, Amazon pourrait enfin tenir la bonne formule pour rendre la lecture en couleur pertinente et accessible. Le véritable enjeu sera de proposer une expérience visuelle à la hauteur sans faire exploser la facture, tout en continuant d'améliorer l'expérience logicielle, comme avec la récente mise à jour apportant une navigation plus fluide. L'automne nous dira si la firme de Seattle a réussi son pari et peut enfin convaincre les derniers sceptiques que l'avenir de la liseuse s'écrit aussi en couleur.