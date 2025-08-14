Après une première tentative en demi-teinte, Amazon semble prêt à corriger le tir sur le front des liseuses couleur. Une nouvelle Kindle, plus compacte et surtout plus accessible, serait en préparation pour séduire un public que le prix de la gamme Colorsoft avait laissé de marbre.
Le géant de l'e-commerce n'aurait pas dit son dernier mot sur la couleur. Moins d'un an après une Kindle Colorsoft critiquée pour son prix et un écran parfois jauni, une fuite crédible évoque l'arrivée d'un modèle plus petit et moins cher pour la fin de l'année. Cette stratégie semble confirmer qu'Amazon a bien reçu le message des consommateurs : la couleur, oui, mais pas à n'importe quel prix.
Une Kindle « Petit Color » plus convaincante ?
Selon les premières informations, ce nouveau modèle adopterait un format de 6 pouces, similaire à la Kindle classique, mais avec un châssis blanc. Le changement le plus notable viendrait de son écran, qui passerait à une dalle E Ink Kaleido 3. Cette technologie promet des couleurs plus vives et un meilleur contraste, corrigeant ainsi l'un des principaux défauts de la première Colorsoft, dont l'affichage était jugé un peu terne par de nombreux utilisateurs.
Amazon ne se contenterait pas d'une simple mise à jour matérielle. La liseuse embarquerait des fonctions logicielles inédites, comme un mode « progressive colors » faisant évoluer les teintes au fil de la lecture. Ce type d'ajout, bien que cosmétique, montre une volonté d'exploiter la couleur au-delà de la simple illustration, un point essentiel pour se démarquer d'une concurrence déjà bien installée sur ce créneau, d'autant qu'une dalle de 6 pouces la disqualifie d'un usage orienté BD et Comics.
Une stratégie tarifaire pour reconquérir le public
Avec des concurrents comme Kobo et PocketBook proposant des liseuses couleur autour de 230 €, Amazon ne peut plus justifier un tarif flirtant avec les 300 €. L'arrivée d'un modèle plus accessible, potentiellement sous la barre des 200 €, apparaît comme une manœuvre commerciale indispensable pour démocratiser cette technologie au sein de son écosystème.
Cette nouvelle Kindle s'intégrerait dans une gamme couleur désormais segmentée, avec un modèle d'appel et des versions plus premium. Elle servirait de porte d'entrée vers un univers Kindle qui, rappelons-le, tend à se refermer sur lui-même, comme l'a montré la fin programmée des transferts de fichiers par USB. Un prix attractif est donc un argument de poids pour attirer de nouveaux clients dans ce jardin fermé.
Si cette rumeur se confirme, Amazon pourrait enfin tenir la bonne formule pour rendre la lecture en couleur pertinente et accessible. Le véritable enjeu sera de proposer une expérience visuelle à la hauteur sans faire exploser la facture, tout en continuant d'améliorer l'expérience logicielle, comme avec la récente mise à jour apportant une navigation plus fluide. L'automne nous dira si la firme de Seattle a réussi son pari et peut enfin convaincre les derniers sceptiques que l'avenir de la liseuse s'écrit aussi en couleur.